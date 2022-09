Per incendio ospedale ipotesi reato cambia, da colposo a doloso

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Potrebbe cambiare da 'incendio colposo' a 'incendio doloso' l'ipotesi di reato iscritta sul fascicolo aperto in procura a Savona per l'incendio che ha devastato il reparto di Ortopedia dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Non è infatti escluso che, all'esito delle indagini, alla base di quell'incendio ci sia stato un comportamento volontario. Lo si apprende da fonti inquirenti che non escludono una imminente iscrizione nel registro degli indagati della persona che avrebbe dato fuoco all'ossigeno nella stanza. (ANSA).