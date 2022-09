Operato anziano intossicato in rogo S.Corona, è grave

(ANSA) - PIETRA LIGURE, 06 SET - Il più grave dei pazienti di Ortopedia rimasti intossicati nell'incendio che ha devastato il reparto nell'ospedale di Pietra Ligure, un anziano, è stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Paolo di Savona, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e ora è sotto stretta osservazione. È ancora in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

In miglioramento invece gli altri due pazienti che sono stati trasferiti nel reparto di Medicina del nosocomio savonese, in seguito all'inalazione dei fumi all'interno della stanza dove è stato appiccato l'incendio. (ANSA).