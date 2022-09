Nautica: Sanlorenzo guarda al futuro green con l'idrogeno

(ANSA) - CANNES, 06 SET - La svolta green dei cantieri navali Sanlorenzo sarà concentrata "sull'impiego marino delle fuel cell a idrogeno, la vera risposta alla richiesta di sostenibilità nel settore dello yachting". Lo afferma l'azienda che ha svelato le sue strategie future in occasione del Salone Nautico di Cannes. Una precisa direzione quella di Sanlorenzo che si è già concretizzata "nell'accordo esclusivo per yacht tra 24 e 80 metri di lunghezza sottoscritto nel 2021 con Siemens Energy per l'integrazione delle fuel cell alimentate da idrogeno ottenuto dal metanolo per la generazione di corrente elettrica a bordo, tecnologia che, prima sul mercato, vedrà la luce su un superyacht 50Steel la cui consegna è prevista nel 2024", sottolinea Attilio Perotti, patron di Sanlorenzo. A questo si è recentemente aggiunto ad agosto 2022 un altro importantissimo accordo in esclusiva con la business unit Power Systems di Rolls-Royce attraverso il suo marchio di prodotti e soluzioni mtu per l'installazione di sistemi di propulsione a idrogeno ottenuto dal metanolo, soluzioni che saranno combinate con le fuel cell fornite da Siemens Energy e verranno installate inizialmente su un prototipo di superyacht Sanlorenzo la cui consegna è prevista nel 2026.

Intanto l'azienda può registrare un semestre con dati finanziari di primissimo livello: in particolare la raccolta ordini che ha superato il valore record di 1,4 miliardi di euro, che consentono alla società di migliorare la previsione dell'esercizio 2022, poi ricavi tra i 720 ed i 740 milioni, pari a + 25% rispetto al 2021, ebitda tra 126 e 130 milioni, con un incremento del 34%, utile netto tra 68 e 70 milioni, +35%..

(ANSA).