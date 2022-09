Ex Ilva: Fim, a Genova assume ma dimentica operai in 'as'

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - L'ex Ilva assume nello stabilimento di Genova Cornigliano, ma lo fa "in contrasto con l'accordo di programma del 6 settembre 2018 con l'ingresso di Arcelor Mittal". Lo denuncia la Rsu della Fim Cisl di Acciaierie d'Italia. "A nostro avviso le risorse da impiegare in azienda andrebbero in primis cercate all'interno dello stabilimento e in seconda battuta nel bacino di lavoratori di Ilva in Amministrazione Straordinaria ancora in attesa di una proposta di assunzione", si legge in un comunicato firmato anche dalla segreteria della Fim Cisl di Genova. "Nel 2018 era stato sottoscritto che Arcelor Mittal entro il 2023 assumesse tutti i lavoratori che facevano parte di Ilva in amministrazione controllata: al momento ce ne sono ancora 230, quindi non capiamo per quale motivo si debba procedere a Genova con assunzioni esterne", spiega la RSU della Fim Cisl che aggiunge "Ovviamente in un contesto di utilizzo ancora troppo alto di cassa integrazione spesso programmata con criteri errati, abbiamo anche lavoratori in prestito dal sito di Taranto in postazioni che potrebbero essere occupate da lavoratori locali".

