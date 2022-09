Evade dai domiciliari per andare a fare sesso, arrestato

(ANSA) - LA SPEZIA, 06 SET - Infrange gli arresti domiciliari e viene rintracciato dai carabinieri all'interno di una roulotte mentre consumava rapporti sessuali e stupefacenti. E' successo ieri pomeriggio ad Arcola, in Val di Magra. Quando una pattuglia dell'Arma si è recata a casa di un 59enne di origine marocchina per un controllo di routine, non trovandolo, è partita la caccia all'uomo che si è presto conclusa all'interno di un caravan parcheggiato lungo l'Aurelia. L'uomo è stato arrestato per il reato di evasione e riportato presso la sua abitazione.

Stamattina il Tribunale della Spezia ha convalidato l'arresto ripristinando i domiciliari. (ANSA).