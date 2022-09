Comune Genova: Bucci, voglio città meritocratica

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - "La Città del merito significa pari opportunità per tutti. Tutti devono partire dalla stessa linea ma i migliori devono arrivare per primi perché Genova ha bisogno di loro". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci presentando in Consiglio comunale le linee programmatiche: "Una società meritocratica deve premiare il talento e la volontà, indipendentemente dalle condizioni di partenza, come ci ricorda Pericle nel bel "discorso agli ateniesi": "Le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell'eccellenza.

Quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di altri, chiamato a servire lo Stato, non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito, e la povertà non costituisce un impedimento. Qui ad Atene noi facciamo così." Noi vogliamo che sia così anche a Genova", ha sottolineato il primo cittadino. (ANSA).