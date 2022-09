Auto perde rimorchio con barca in autostrada, 10 km di coda

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Curioso incidente in A26 tra Masone e Ovada dove un'auto ha perso il rimorchio con una barca.

Rimorchio e scafo sono finiti di traverso sulla carreggiata ed hanno bloccato il traffico. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, il rimorchio che trainava l'imbarcazione si è rotto e si è sganciato dal mezzo che lo trasportava. La barca è finita di traverso bloccando le auto. Sono stati raggiunti 10 chilometri di coda in direzione Gravellona Toce. E' accaduto alle 16.30 e l'autostrada è stata riaperta alle 18. A Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. Non ci sono stati feriti.

Scontro tra tir su A10, un ferito

E' stata ripristinata, poco prima delle 16, la viabilità sull'Autostrada dei Fiori, il cui transito è rimasto interrotto, dalle 12.45, per uno scontro tra due tir, verificatosi all'altezza del chilometro 116, tra i caselli di Imperia Ovest e Taggia, in direzione Francia. Il bilancio è di un solo ferito, per fortuna non grave, estratto dalle lamiere dell'abitacolo di guida da una squadra dei vigili del fuoco. Successivamente è stato stabilizzato dal personale sanitario e portato in ospedale. Accertamenti sulla dinamica dell'accaduto sono in corso da parte della polizia stradale della sottosezione di Imperia Ovest. Il personale di Autofiori è rimasto impegnato fino al primo pomeriggio, prima di portare a termine lo sgombero dei mezzi e la bonifica della carreggiata