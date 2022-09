Ansaldo Energia: Uilm, "L' Ad non ha capito la situazione"

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - Una lettera aperta appellandosi all'Ad di Cassa Depositi e Prestiti e alle Istituzioni e a tutti i segretari politici dei partiti "per spingere Ansaldo Energia ad elaborare un piano industriale realistico che valorizzi le competenze professionali e il patrimonio tecnologico prima che possa venire meno la produzione. L'ha scritta Antonio Apa, coordinatore regionale Uil Liguria. "La perdita di credibilità dei vertici aziendali è un vero problema ed è del tutto evidente che l'Ad abbia continuato a non comprendere e a subire gli eventi. Infatti a noi sorge più di un dubbio che dovrebbe essere noto anche a Cdp. Non devono essere sempre i lavoratori a pagare ma tocca anche al management, così come avvenuto su Saipem. La necessaria ricapitalizzazione richiesta dal Cda non solo è obbligatoria ma serve anche per garantire la liquidità necessaria alla gestione ordinaria della società. Come mai tutto ciò non è stato individuato per tempo?" (ANSA).