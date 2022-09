Ansaldo E.: Rsu Fim Cisl, chiediamo incontro con vertici

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - "Nello scenario di breve/medio termine solo l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti può mettere in sicurezza quei 2400 lavoratori che con incredibili competenze e capacità avrebbero solo bisogno di un management capace per essere valorizzati. Le aziende manifatturiere di alto livello che al mondo fabbricano macchine per la produzione di energia si contano sulle dita di una mano; tra queste c'è e c'è sempre stata Ansaldo Energia che per la sua strategicità non può essere abbandonata a se stessa, chiediamo un incontro con i vertici dell' azienda". Lo scrive in una nota la Rsu Fim Cisl Liguria a proposito delle difficoltà dell'azienda, difficoltà che i sindacati chiamano stato di prefallimento. "Bisogna intervenire subito non si può perdere altro tempo. Ci chiediamo se oltre ai problemi che emergono dall'esterno il nostro management sia all'altezza di rispondere alle esigenze di mercato. In questa situazione come Fim-Cisl riteniamo necessario fare un appello unitario a tutte le istituzioni, locali, regionali e nazionali E siamo pronti a mobilitarci per avere al piu' presto risposte affinché, in questo scenario, si agevoli il management aziendale ad acquisire nuove commesse, e che Cassa Depositi e Prestiti, come azionista di maggioranza, creda in questo gruppo immettendo nuove risorse economiche per progettare un futuro degno della tradizione dell'azienda e del paese", si legge ancora nella nota. (ANSA).