Ansaldo E.: Benveduti, preoccupazione sindacati è la nostra

(ANSA) - GENOVA, 06 SET - "Facciamo nostro l'ennesimo grido di allarme dei sindacati e ribadiamo con forza quanto già affermato all'indomani della notizia riguardante lo stato di difficoltà di Ansaldo Energia. Siamo convinti che questo champion dell'industria energetica italiana possa giocare un ruolo fondamentale in una transizione energetica che deve essere, a questo punto, profondamente ripensata e riprogrammata". Lo afferma l'assessore regionale allo Sviluppo Andrea Benveduti. "Chiediamo con forza che l'azionista Cassa Depositi e Prestiti, non solo ricapitalizzi adeguatamente la società, ma indichi al management una chiara politica industriale nel medio lungo termine, una mission fondamentale non solo per il futuro dell'azienda e dei lavoratori, ma per l'intero interesse della nazione". (ANSA).