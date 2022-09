Cantieri autostrade: sospesi in Liguria con Salone Nautico

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - "I cantieri autostradali ripartiti in Liguria dopo la pausa estiva, verranno nuovamente sospesi per dieci giorni in occasione del Salone nautico internazionale di Genova, per agevolare il traffico verso il capoluogo ligure in cui si aspettano molti visitatori e turisti". Lo annuncia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Rai Isoradio in vista della fiera mondiale della nautica in programma dal 22 al 27 settembre alla Fiera di Genova. (ANSA).