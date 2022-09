Ansaldo Energia: Fiom, situazione è disastrosa

(ANSA) - GENOVA, 05 SET - "A un mese dalla comunicazione dello stato di pre-fallimento di Ansaldo Energia da parte della direzione aziendale la situazione dello stabilimento di Genova è disastrosa: la ricapitalizzazione non è avvenuta, lavoro nuovo non è entrato e la fabbrica sta lentamente morendo". Lo denuncia la Fiom Cgil in un volantino indirizzato alla città e agli organi d'informazione. Il sindacato riporta che "interi reparti sono fermi, non vengono acquistati nemmeno i pezzi di ricambio necessari alla manutenzione degli impianti e lo stabilimento di Cornigliano è deserto". "Non vi faremo chiudere Ansaldo Energia", ribadisce la Fiom alla direzione aziendale. (ANSA).