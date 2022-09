Tornano a Recco i fuochi per N.Signora del Suffragio

(ANSA) - GENOVA, 04 SET - Torna, il 7-8 settembre.

l'appuntamento con i tradizionali fuochi d'artificio di Recco, in occasione delle celebrazioni di Nostra Signora del Suffragio, patrona della città del Golfo Paradiso. Un appuntamento storico di grande richiamo turistico: per l'occasione Trenitalia, su richiesta e con il contributo economico di Regione Liguria, ha predisposto una serie di treni straordinari per permettere a visitatori e turisti di raggiungere Recco senza ricorrere all'automobile.

"Si tratta - ha detto il governatore Toti - di uno degli appuntamenti più attesi e popolari della nostra regione, una delle manifestazioni pirotecniche più importanti del nord Italia. Questa è stata un'estate di grande successo dal punto di vista turistico, e non è ancora finita: anche a settembre la Liguria continua a proporre appuntamenti ed eventi che fungono da richiamo alle tante persone che, sia dall'Italia che dall'estero, continuano anno dopo anno a scegliere la nostra terra". (ANSA).