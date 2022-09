In Liguria arriva il Riviera Electric Challenge

(ANSA) - DOLCEACQUA, 04 SET - Si disputerà, il 14 e 15 settembre prossimi, il Riviera Electric Challenge (Rec), l'originale rally che vede sfidarsi, lungo un percorso tra Francia, Italia e Principato di Monaco, automobili di enti pubblici, aziende e privati tutte rigorosamente elettriche.

Anche quest'anno, la carovana di motori green si fermerà per il quinto anno consecutivo, a Dolceacqua, per l'accoglienza.

L'evento, giunto ormai alla sua ottava edizione, è organizzato dal Comune di Cagnes-sur-Mer, con il Principato di Monaco e il Comune di Dolceacqua, nell'entroterra di Ventimiglia, in val Nervia. Obiettivo della competizione è di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla riduzione dell'inquinamento, promuovendo la mobilità elettrica e uno stile di guida ecologico e consapevole. Tra le novità di rilievo del 2022 è l'adesione alla manifestazione di EnelX, che si è messa in gioco coinvolgendo anche alcuni Comuni italiani. "Sono orgoglioso di poter confermare questo appuntamento, che sta diventando un classico e che anche nel 2022 vedrà gli equipaggi percorrere i territori del ponente ligure e far tappa nel nostro paese - afferma Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua -. Il fatto che organizzatori e partecipanti continuino ad apprezzare la nostra ospitalità raggiunge pienamente l'obiettivo di un avvicinamento amichevole tra Principato di Monaco, Italia e Francia, oltre a permetterci di portare a Dolceacqua e nei comuni limitrofi l'importante messaggio legato alla preservazione e al rispetto dell'ambiente". Il Riviera Electric Challenge partirà da Cagnes Sur Mer la mattina del 14 settembre. Nel pomeriggio i concorrenti raggiungeranno il paese dei Doria per poi ripartire la mattina successiva alla volta del Principato di Monaco. Oltre a Dolceacqua, i comuni italiani toccati dal percorso saranno: Olivetta San Michele, Isolabona, Pigna, Bajardo, Perinaldo, Soldano, San Biagio della Cima, Vallecrosia e Airole. (ANSA).