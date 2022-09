Cadavere ragazzo 17 anni in appartamento a Varazze

(ANSA) - VARAZZE, 04 SET - Un ragazzo di 17 anni, residente a Milano, è stato trovato cadavere oggi pomeriggio in un appartamento a Varazze (Savona). A trovarlo è stato un amico con il quale la vittima veniva regolarmente in vacanza nella cittadina rivierasca.

Sul posto sono intervenuti l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri, che si stanno occupando dei rilievi. Secondo quanto appreso, l'ipotesi più probabile sembra essere quella di una morte naturale per malore: sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza. (ANSA).