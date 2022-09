Temporale a S.Margherita, 56 mm pioggia in un'ora

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 03 SET - Una cellula temporalesca ha interessato oggi Santa Margherita Ligure. Le centraline meteo del Comune hanno registrato precipitazioni intense e concentrate: il pluviometro posizionato alla Casa del Mare ha registrato 56,60 mm in un'ora mentre il pluviometro di San Lorenzo della Costa ha registrato 19,40 mm in un'ora.

L'acqua nei torrenti cittadini è defluita senza problemi, anche le caditoie e i tombini hanno lavorato al meglio.

"Purtroppo - ha detto il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile - i temporali si caratterizzano sempre più come eventi particolarmente intensi e concentrati su porzioni di territorio. Fortunatamente il temporale che ci ha interessato non si è soffermato a lungo. Ringrazio i Volontari di Protezione Civile e il Personale comunale per il lavoro svolto. Sono comunque soddisfatto di come ha risposto nel complesso il sistema di raccolta delle acque piovane e ciò grazie al costante lavoro di pulizia e controllo svolto dal nostro personale. prevenzione". (ANSA).