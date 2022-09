Liguria, Arpal prolunga allerta per 2 volte in 24 ore

Stante la situazione di spiccata instabilità e l'incertezza evidenziata dalla modellistica previsionale Arpal ha prolungato, per la seconda volta in 24 ore, l'allerta meteo gialla per temporali su tutta la Liguria fino alla mezzanotte di oggi.

La regione è interessata da fenomeni forti che coinvolgono diverse zone del territorio regionale. In questa fase della giornata i fenomeni interessano maggiormente il centro Ponente mentre strutture più organizzate continuano a rimanere in mare.

Due supercelle stazionano in mare aperto. Questa situazione instabile è destinata a proseguire nelle prossime ore, andando gradualmente ad attenuarsi verso le ore serali. I temporali nel pomeriggio si stanno scatenando con intensità molto forti alle spalle di Genova dove, per esempio, a Madonna delle Grazie sono caduti 55.2 millimetri di pioggia in un'ora (7 cm la cumulata sull'intera giornata). Fori temporali anche a Santa Margherita Ligure (Genova) dove si sono registrati 48.4 millimetri in un'ora di cui 26.6 in 15 minuti. (ANSA).