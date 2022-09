Liguria, allagamenti ma nessuna criticità

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - Non si registrano al momento danni o criticità particolari sul territorio ligure dopo le piogge che si sono verificate nella giornata di oggi da Ponente a Levante in Liguria. Si registrano solo allagamenti localizzati sulle strade, senza particolari conseguenze.

"Stiamo monitorando la situazione ora dopo ora - ha detto il governatore ligure Giovanni Toti - Al momento non si registrano danni, ma è importante non sottovalutare mai le allerta ed essere prudenti, prestando attenzione alle comunicazioni che arrivano dai previsori. La sala operativa della protezione civile, come sempre, rimane aperta per seguire l'evolversi della situazione: vogliamo ringraziare - conclude - tutti gli operatori e le operatrici per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno".

Il territorio regionale continua a essere interessato da fenomeni forti e celle temporalesche sparse, soprattutto sul centro - levante. Durate la giornata i fenomeni hanno interessato maggiormente il centro della regione, con piogge abbondanti che si sono riversate e continuano a riversarsi prevalentemente in mare. Si prevede una attenuazione dell'instabilità nelle ore notturne. (ANSA).