Covid Liguria, sotto soglia 200 i ricoverati, stabili intensive

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - Ci sono 496 nuovi casi di Covid i Liguria a fronte di 4.491 test tra molecolari e antigenici per un tasso di positività che oggi si attesta all' 11,04%. Per due giorni consecutivi i ricoverati sono sotto la soglia dei 200.

Oggi ce ne sono 180, 9 in meno rispetto a ieri. Stabili le Intensive (4), Prosegue il calo delle persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 6.820, 182 in meno rispetto a ieri.

Il bollettino di regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero riporta un decesso: si tratta di un uomo di 92 anni, morto all'ospedale Villa Scassi. In tutto, da inizio pandemia, sono morte 5.548 persone. (ANSA).