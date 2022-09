Comune Sestri Levante, dai parcheggi oltre 1,5 mln euro

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 03 SET - Oltre 1 milione e 150 mila euro nei primi otto mesi dell' anno dai parcheggi a pagamento: la Mediaterraneo Servizi , la partecipata del Comune di Sestri Levante che cura il settore, mette in risalto come i 500 posti auto a pagamento annuali e i 300 stagionali abbiano consentito gettiti del 30 % superiori a quando la gestione era privata.

"Abbiamo investito sulle colonnine digitale: il 20% dei contatti avviene utilizzando l apposita applicazione e il 35% dei pagamenti -spiega Marcello Massucco direttore della Mediaterraneo Servizi- è eseguito con carte di credito e questo pone Sestri Levante ai vertici delle esperienze italiane sulla digitalizzazione della sosta" A fronte dei parcheggi a pagamento vi è poi il grande parcheggio gratuito di cintura di via Powell con circa 200 auto, e le centinaia di pass per residenti nelle zone a traffico limitato. (ANSA).