Calcio: Genoa resta in 10, 3-3 con il Parma

(ANSA) - GENOVA, 03 SET - Genoa e Parma 3-3 (2-2) nel posticipo della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputato sul terreno dello stadio Luigi Ferraris di Genova. I gol: nel primo tempo per i liguri Frendrup al 16', per gli emiliani Inglese al 21' e Mihaila al 37', per i padroni di casa Hefti al 42'; nel secondo tempo per i liguri Coda su rigore al 6' e per i parmensi Estevez al 44'. (ANSA).