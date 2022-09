A fuoco due camion movimento terra nell'Imperiese

(ANSA) - IMPERIA, 03 SET - Due mezzi pesanti predisposti per il movimento terra sono andati a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi nel parcheggio custodito della ditta proprietaria dei camion che si occupa appunto di movimentazione terra nell'Imperiese. Sul posto i vigili del fuoco che hanno usato la schiuma per spegnere il rogo. Due camion sono andati completamente distrutti, un terzo è rimasto danneggiato.

Indagini sulle cause. (ANSA).