Picchia convivente e strattona carabinieri, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Tira uno schiaffo alla convivente procurandole lesioni giudicate guaribili in 25 giorni e poi se la prende anche con i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova, intervenuti per sedare la lite. Il ragazzo, un cittadino italiano di 21 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. (ANSA).