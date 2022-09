Maltempo, ancora allerta giallo su tutta la Liguria

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - Tornano i temporali in Liguria e quindi Arpal ha emanato un allerta giallo per temporali dalle 6 alle 15 di domani. L'allerta riguarda tutta la Liguria.

Secondo i previsori di Arpal, nella notte l'instabilità produrrà precipitazioni localmente anche forti, accompagnate da isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, non più isolati con il passare delle ore.

I temporali isolati potranno iniziare a verificarsi anche prima delle 6, già dalla notte. Nella seconda parte di sabato potrebbe verificarsi un nuovo passaggio perturbato, che verrà valutato dai previsori domani mattina anche alla luce di quello che effettivamente si verificherà sul territorio ligure e sul mare.

Intanto la notte scorsa un fulmine si è abbattuto in una zona boschiva sopra Spotorno (Savona) provocando un incendio che è stato spento dai vigili del fuoco. Molti sono stati i fulmini che si sono abbattuti soprattutto su Genova e nel genovesato durante un veloce e intenso temporale che si è scatenato verso le 4 del mattino. (ANSA).