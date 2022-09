In Regione Liguria task force pronto intervento fauna selvatica

(ANSA) - GENOVA, 02 SET - La Liguria è la prima regione in Italia a dotarsi di una unità di pronto intervento mista composta da veterinario, polizia locale e guardia regionale faunistico venatoria per garantire una più efficace gestione e riduzione del rischio di incidenti causati dalla fauna selvatica, per la tutela dell'incolumità pubblica e per la gestione del fenomeno in ambiente antropizzato. La Giunta regionale ha infatti approvato la costituzione di due nuove Unità specialistiche di staff, interne al Settore Politiche della Natura e delle Aree interne, Protette e Marine, Parchi e Biodiversità: l'obiettivo è sviluppare una nuova organizzazione che permetta di potenziare e migliorare la gestione della peste suina africana, dando risposte sempre più efficaci nelle zone rurali e soprattutto in quelle antropizzate, e allo stesso tempo potenziare la fase di studio, gestione e mitigazione del rischio.

Tutto questo, contemperando e tutelando le esigenze di sicurezza dei cittadini, di salute pubblica e di tutela dell'ambiente dal punto di vista della flora e della fauna.

Si sta valutando la possibilità di costituire un posto di comando avanzato interistituzionale che comprenda tutte le professionalità necessarie per garantire interventi efficaci e puntuali, specialmente in ambito urbano. (ANSA).