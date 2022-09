Sanlorenzo: 1,4 mld di ordini per yacht, migliora guidance

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Sanlorenzo nel primo semestre ha registrato ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht per 344,9 milioni (+30,8% allo stesso periodo del 2021), guidati dall'ottima performance dell'Europa e delle Americhe, e un utile netto di gruppo di 32,5 milioni (+52,8%) · Gli investimenti netti sono ammontati a 17,6 milioni a parità di perimetro di consolidamento (+47%), legati principalmente all'incremento della capacità produttiva.

E' continuata l' accelerazione dell'order intake pari a 487,1 milioni (da 402,0 milioni nel primo semestre del 2021), che porta il backlog al 30 giugno scorso a raggiungere 1.402,8 milioni (+73%).

· E' stata così rivista al rialzo la guidance 2022, che prevede una crescita a doppia cifra degli indicatori finanziari, in linea con i risultati del primo semestre, con ricavi netti nuovo coperti per il 92% dall'attuale portafoglio ordini.

Massimo Perotti, presidente e ceo della società con base ad Ameglia (La Spezia), si è "particolarmente gratificato dai risultati ancora una volta eccellenti del primo semestre, e in particolare dal solido portafoglio ordini che ha superato il valore record di 1,4 miliardi di euro, consentendo non solo una revisione al rialzo della guidance per l'anno in corso, ma soprattutto una maggiore serenità per affrontare gli anni futuri". (ANSA).