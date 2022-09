S.Egidio Genova organizza la prima "Dream run" per l'Africa

La Comunità di Sant'Egidio di Genova organizza la prima "Dream run", una "corsa per l'Africa" che si terrà nella mattinata di domenica 11 settembre in Corso Italia. L'evento ha il patrocinio del Comune di Genova. Per l'occasione la strada sarà chiusa al traffico veicolare. "Il ricavato sosterrà il Programma Dream della Comunità di Sant'Egidio per la cura e la prevenzione dell'Aids e delle malattie correlate" spiegano gli organizzatori.

Sono previste due modalità di partecipazione. La prima di 8 chilometri per gli appassionati di corsa, la seconda di 4 chilometri è invece aperta a tutti. La partenza della corsa avrà luogo alle 9:30 in Corso Italia all'altezza di Via Piave. Sarà presente un punto ristoro a metà percorso. Per l'iscrizione è necessario versare un'offerta minima di 10 euro per gli adulti mentre per i bambini è gratis. Il ritiro del pacco gara con maglietta e gadget è previsto a partire dalle 8:30. Per partecipare è necessario effettuare un versamento sul conto corrente IT44L0503401400000000002102 intestato a Comunità di Sant'Egidio con la causale "Donazione liberale iscrizione DREAM Run". È però prevista anche la possibilità di iscrizione con contanti direttamente sul posto. In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato.

Dream è un programma sanitario nato per la cura e la prevenzione dell'Aids in Africa per iniziativa della Comunità di Sant'Egidio in collaborazione con la Fondazione Dream.

L'acronimo ha assunto attualmente il significato di Disease Relief through Excellent and Advanced Means cioè "Liberazione dalle malattie attraverso mezzi avanzati ed eccellenti" e consiste in un programma di salute globale per l'Africa. (ANSA).