Resiste allo scippo e viene trascinata per strada

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Ha cercato di resistere allo scippo rimanendo attaccata alla borsa, per questo una genovese di 57 anni è stata trascinata a terra per parecchi metri ed è finita in ospedale con una prognosi di 30 giorni. E' successo ieri in via Ratto nel quartiere di Pra'. Il malvivente, che non è riuscito a prendere la borsa perché la donna di fatto ci è finita sopra cadendo, è fuggito prima dell'arrivo delle volanti della polizia. Un altro scippo è avvenuto sempre ieri a Cornigliano. In questo caso il bottino è stata una collanina. Ad agire sarebbero stati tre giovanissimi. Su quest'episodio indaga il commissariato di Cornigliano. (ANSA).