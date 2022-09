Liguria, tasso positività al Covid scende all'11,8%

(ANSA) - GENOVA, 01 SET - Il Liguria il tasso di positività al Covid19 scende all'11,8%. Ci sono infatti 562 nuovi casi a fronte di un totale di 4.741 test effettuati sia antigenici che molecolari. Calano anche gli ospedalizzati che oggi sono 210, 11 in meno rispetto a ieri mentre i letti occupati in Intensiva sono 5, come ieri. Il totale dei casi positivi il Liguria, scende ancora: esclusi i guariti e i deceduti a oggi sono 10.425, 120 in meno rispetto a ieri. Risalgono le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 7.268, 241 in più rispetto a ieri.

Il quotidiano bollettino di Regione Liguria, redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero riporta due decessi avvenuti il 28 e il 31 agosto: si tratta di una donna di 87 anni morta al Villa Scassi e un uomo di 94 anni, morto a Pietra Ligure. Il totale dei decessi da inizio pandemia è di 5.542. (ANSA).