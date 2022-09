Incendio in deposito acquascooter, evacuate abitazioni

La scorsa notte intorno alle tre e mezza i Vigili del fuoco sono intervenuti a Genova Sturla, in via del Trirone, per un incendio sviluppatosi in una officina di rimessaggio acquascooter. La centrale operativa ha inviato tre squadre, tre autobotti per un totale di più di venti unità VVF.

A causa del fumo sviluppatosi si è reso necessario evacuare in via precauzionale alcuni alloggi ai piani soprastanti il negozio. All'interno le fiamme avevano interessato un locale procurando ingenti danni. Presenti sul posto Carabinieri e Polizia Locale e 118. Si indaga sulle cause. (ANSA).