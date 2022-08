Terzo Valico:Mauceri, scavo gallerie arrivato all'81%

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - "I lavori del Terzo Valico proseguono con grande determinazione. Lo scavo delle gallerie è arrivato all'81%: sono stati scavati quasi 71 km di gallerie.

Ne rimangono 16 e entro ottobre/novembre verrà abbattuto il diaframma della galleria di Fegina, quindi avremo sia a Nord che a Sud 22 chilometri di linea". Lo ha detto il commissario del Terzo Valico ferroviario dei Giovi, Calogero Mauceri, in occasione della presentazione della firma del protocollo d'intesa per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana nelle aree del Comune interessate dal progetto ferroviario potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del progetto unico Terzo Valico - Nodo di Genova.

"Questo consentirà di mettere in opera quello che stiamo già studiando e facendo - ha aggiunto -: una metodologia di lavoro per cui mentre alcune imprese sono ancora impegnate nello scavo si iniziano i lavori di armamento che ci dovrebbero assicurare una tempistica assolutamente coerente con i tempi del Pnrr".

Per il Terzo Valico Mauceri conferma la data prevista di completamento dei lavori: "dicembre 2024". (ANSA).