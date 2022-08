Pnrr: Toti, al Campasso parte di Genova cambia volto

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - "La riqualificazione dell'area del Campasso a Genova è un progetto di rilevanza strategica non solo dal punto di vista infrastrutturale e della mobilità, con una parte di Genova pronta a cambiare definitivamente volto".

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, presso la Prefettura di Genova, commenta la firma del protocollo d'intesa con il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini per il progetto di riqualificazione dell'area Genova-Campasso connessa agli investimenti ferroviari previsti dal Pnrr nell'ambito del progetto unico Terzo Valico-Nodo di Genova. Si tratta dell'ultimo miglio dell'alta velocità ferroviaria Genova-Milano.

"La firma di oggi è un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione di questo innovativo ed articolato piano di rigenerazione urbana - spiega il presidente - che andrà a valorizzare, rilanciare e riqualificare questi spazi, interessati da una serie di grandi opere di enorme rilievo per Genova, la Liguria e tutto il Paese. Il piano renderà più funzionali le infrastrutture esistenti, migliorando l'accessibilità e ampliando gli spazi verdi".

"Nelle scorse settimane - conclude il presidente - Regione Liguria ha inoltre attivato la procedura di Pris, Programma Regionale d'Intervento Strategico, per quanto riguarda i soggetti interferiti dai lavori di realizzazione dell'ultimo miglio del Terzo Valico ferroviario che riguarda la medesima tratta che va da Fegino al porto di Genova e attraversa l'area del Campasso, a Certosa. Il progetto di Rigenerazione urbana è mirato alla sostenibilità ambientale ed economica dell'opera ferroviaria, che è stata valutata ed assentita pochi giorni fa nella conferenza di servizi coordinata da Regione Liguria - Dipartimento Ambiente e Protezione Civile e alla quale hanno partecipato tutte le amministrazioni ed enti competenti".

