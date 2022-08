Pnrr: Bucci, merci pericolose non passeranno per Campasso

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - "Le merci pericolose non passeranno dalla linea del Campasso". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci nel corso della conferenza stampa sulla firma del protocollo d'intesa per il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana per Genova che prevede 89 milioni di euro, dal Mims, per i quartieri di Valpolcevera e Sampierdarena attraversati dal cosiddetto "ultimo miglio" del terzo valico.

"Ci sono arrivate richieste precise dal territorio, ad esempio che le merci pericolose non vengano fatte transitare dal Campasso vicino alle case, e così sarà, le merci pericolose - ha spiegato Bucci - anche grazie alla disponibilità di Ferrovie saranno limitate alla linea Sommergibile". (ANSA).