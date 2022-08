Pnrr: Bucci, lungo linea Campasso idea studentati

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - "Alcuni edifici, quelli più vicini alla ferrovia, saranno espropriati ma vogliamo ridurre al minimo le demolizioni, non dobbiamo fare tabula rasa di un quartiere dobbiamo renderlo al contrario più vivibile, credo che un'idea potrebbe essere quella di realizzare degli studentati, cosa di cui c'è sempre bisogno". Marco Bucci, sindaco di Genova, parla delle intenzioni del Comune per le aree che saranno interessate dai cantieri e dall'entrata in esercizio della linea ferroviaria del Campasso e di come potranno essere utilizzati i fondi messi a disposizione dal Mims.

"Parliamo di circa 1800 alloggi interessati dal passaggio della vicina linea, alcuni saranno espropriati e demoliti ma altri potremmo acquisirli e utilizzarli a fini sociali e di servizio, magari gli appartamenti ai primi piani, che affacceranno sulle barriere antirumore, invece ai piani superiori potrebbe esserci dello student housing, sono solo ipotesi, decideremo insieme al territorio".

Ci sarà comunque una fascia, quella con una distanza inferiore ai 10 metri dalle rotaie, dove ci saranno demolizioni e la creazione di un "cuscinetto" di aree verdi. Nell'ambito del protocollo firmato questa mattina per realizzare il progetto l'area limitrofa alla linea ferroviaria sarà suddivisa in tre segmenti omogenei in relazione alla distanza dei fabbricati dalla ferrovia definiti in base al principio secondo il quale il disagio abitativo e la variazione di valore delle unità immobiliari hanno un'incidenza progressivamente descrescente con la distanza dalla linea. Il piano prevede espropri ma anche indennizzi per chi non sarà trasferito ma avrà la ferrovia a una distanza fino a 30 metri. (ANSA).