Imperia farà festa con le Vele d'Epoca, già iscritti 45 velieri

I paracadutisti dei carabinieri apriranno l'edizione 2022 delle Vele d'Epoca di Imperia, la regata velica tra le più prestigiose del Mediterraneo che ha già 45 equipaggi iscritti, per altrettante "regine del mare", che solcheranno le acque di Imperia da giovedì 8 a domenica 11 settembre. Per la giornata inaugurale i paracadutisti caleranno dal cielo il tricolore, per poi atterrare sulla banchina. "E' un evento che cresce e che oggi, con la presenza del governo, diventa internazionale - ha detto il sindaco di Imperia, Claudio Scajola alla presentazione della manifestazione -. Un evento che crea occasioni di divertimento e curiosità in questo mondo della marineria, con investimenti significativi e una presenza coordinata fra tutti gli enti. Crediamo che sarà un'ottima edizione ed è la prova generale per l'anno prossimo, quando le Vele d'Epoca coincideranno con il centenario della Città di imperia".

Tra attesi ritorni e prime volte, la banchina di Imperia è pronta ad accogliere gioielli del primo Novecento come Corinthian (1911), Endrick 7M Ji (1912) e Chips e Nin (1913), imponenti velieri come Naema (40,5 metri di lunghezza) e Cambria (40 metri), o imbarcazioni rese celebri dalla fama di chi le ha possedute in passato, come Manitou, barca del Presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Torna in banchina anche il Tuiga, portabandiera dello Yacht Club del Monaco, che negli ultimi anni ha stretto i rapporti di collaborazione con Vele d'Epoca di Imperia. "Le novità sono tante - afferma Marcella Roggero, assessore alla Cultura di Imperia -. La prima è il nuovo layout della banchina e la bellezza che abbiamo cercato di portare con un nuovo allestimento. Ci sono 45 imbarcazioni e speriamo che il numero possa ancora crescere. Sabato sera ci saranno i fuochi d'artificio nel bacino portuale e l'inaugurazione sarà davvero caratteristica e indimenticabile".

Soddisfazione anche da parte del presidente di Assonautica Imperia, Enrico Meini: "L'edizione di quest'anno sarà quella della normalità. Negli anni scorso, infatti, la pandemia ha messo in forte la manifestazione. Quest'anno, invece, siamo riusciti a creare un evento degno della città di Imperia".

