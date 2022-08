Auto contro camion a Genova, muore 27enne

(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Incidente mortale la scorsa notte in via Rubens a Genova Voltri a causa di un l violento impatto di un'auto contro un mezzo pesante. E' successo intorno all'una e mezza. Secondo i primi rilievi compiuti dalla sezione infortunistica della polizia locale l'auto, guidata da un uomo di 27 anni, procedeva sulla propria corsia ma in prossimità di un curva avrebbe invaso la corsia opposta dove stava arrivando il mezzo pesante che ha sfondato la parte sinistra dell'auto.

Per il giovane, che si chiamava Michael Tira e abitava a Mele, non c'è stato nulla da fare. A ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sarà l'inchiesta aperta in Procura a Genova.

(ANSA).