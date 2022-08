Vaiolo scimmie: domani via a vaccinazioni in Liguria

Inizieranno domani presso l'ambulatorio dell'Unità Operativa di Igiene al padiglione 3 del Policlinico San Martino di Genova le vaccinazioni anti-vaiolo delle scimmie. Si è infatti conclusa la distribuzione presso Asl e ospedali della delle 300 fiale da 0,5 ml del vaccino che consentono alla Liguria di avere a disposizione 1500 dosi da 0.1 ml da somministrare per via intradermica. L'individuazione delle sedi vaccinali e la distribuzione delle fiale è avvenuta come di seguito riportato spiega in una nota la Regione Liguria.

San Martino: 80 fiale (Ambulatorio UO igiene padiglione 3); Asl 1: 40 fiale (Ospedale di Sanremo ambulatorio malattie infettive); Asl 2: 60 fiale (Savona Terminal crociere, Albenga Auditorium San Carlo); Asl 3: 60 fiale (Genova Palazzo della Salute Fiumara); Asl 4: 20 fiale (Ospedale di Sestri Levante); Asl 5: 40 fiale (Ospedale S. Bartolomeo di Sarzana) "Domani - ha spiegato l'assessore alla sanità di Regione Liguria - inizia la somministrazione del vaccino seguendo meticolosamente le indicazioni fornite dal Governo: le fiale sono già a disposizione delle Asl che, attraverso i reparti di malattie infettive degli ospedali e gli hub individuati sul territorio, potranno assicurare la somministrazione delle dosi alle persone che rientrano nelle categorie indicate dal Ministero".

"Con il Diar di malattie infettive, le aziende, gli ospedali - ha affermato Filippo Ansaldi Direttore Generale di Alisa - abbiamo lavorato in sinergia e possiamo iniziare ad utilizzare il vaccino Jynneos anti-Monkeypox, dopo che Alisa ha inviato ai soggetti interessati le istruzioni operative".

Il ciclo di vaccinazione primaria - come indicato dalla circolare ministeriale - può essere effettuato con due dosi somministrate per via intradermica a distanza di almeno quattro settimane l'una dall'altra. La vaccinazione di richiamo, come singola dose destinata a chiunque abbia ricevuto in passato almeno una dose di qualsiasi vaccino antivaiolo o di MVA-BN o che abbia concluso il ciclo vaccinale di due dosi di MVA-BN da oltre due anni, può essere effettuata per via intradermica, al dosaggio di 0.1 mL". (ANSA).