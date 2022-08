Torna Challenger Genova tennis con sei top 100

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Un top 70 come il brasiliano Thiago Monteiro (numero 67 del mondo), tre top 80 e sei tra i migliori 100 giocatori del ranking ATP. Inoltre, ci sono nove italiani, tra cui i big Marco Cecchinato e Gianluca Mager. E nell'entry list ufficializzata oggi anche il talento di Taiwan Chun-hsin Tseng, numero 88 nella classifica mondiale, 21 anni e in grande ascesa con la vittoria di due challenger nel 2022. Sono alcuni numeri della diciottesima edizione dell'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis che si svolgerà a Genova dal 18 al 25 settembre presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso. L'Aon Open Challenger - Memorial Giorgio Messina diventa maggiorenne con i suoi 18 anni di vita e si conferma uno dei principali tornei italiani dopo gli Internazionali di Roma con i 185mila dollari di Total Financial Commitment e i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni: nel 2014 miglior Challenger del mondo, mentre nel 2018 e 2019 ha vinto quello di miglior Challenger Italiano.. "Anche in questa edizione il torneo si conferma di altissimo livello - spiega Mauro Iguera, Presidente del Comitato organizzatore - dopo due anni di stop per il Covid si torna in campo con tantissimi big come dimostrano gli iscritti nell'entry list. E il tabellone principale sarà ulteriormente arricchito grazie a 1 Wild Card a disposizione del Comitato Organizzatore e 2 che spettano a giocatori indicati dalla FIT. Non ci sarà la concomitanza con gli US Open: l'arrivo a Genova di un altro big non sarà più legato al suo risultato negli Stati Uniti" (ANSA).