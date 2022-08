Santa Margherita Ligure, palma si schianta su anfiteatro Bindi

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Una grande palma collocata sui Giardini a Mare, nella zona dell'anfiteatro Bindi, Santa Margherita Ligure è crollata al suolo ieri sera. In quel momento non era presente nessuno. È in corso il ripristino dell'area e l'ufficio tecnico del Comune sta lavorando per capire le cause che hanno portato a questa circostanza. L'Amministrazione ha già chiesto un report su tutte le piante della zona. (ANSA).