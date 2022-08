Parco Portofino: Cds concede sospensiva a Mite

Nuove pronunce del Consiglio di Stato sui confini provvisori per la creazione del Parco Nazionale di Portofino: su ricorso presentato da Ministero della Transizione Ecologica e Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, attraverso ordinanze pubblicate oggi i giudici amministrativi di appello hanno sospeso l'efficacia della sentenza del Tar Liguria del 22 marzo 2022 che aveva annullato la delimitazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino prevista dal decreto ministeriale del 6 agosto 2021.

Resta quindi tutto in sospeso fino alla discussione nel merito fissata per il prossimo 17 novembre.

"Appare necessario esaminare compiutamente nel merito la complessa questione oggetto di giudizio anche contestualmente ad altri appelli proposti sulle sentenze del Tar per la Liguria aventi ad oggetto lo stesso provvedimento - spiega il Cds nel motivare l'accoglimento della domanda cautelare di Mite e Ispra.

- Nelle more della decisione fino all'udienza pubblica fissata per il giorno 17 novembre 2022, si sospende l'efficacia della sentenza impugnata". (ANSA).