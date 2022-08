Le storie disegnate di Davide Besana a Genova

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Tavole, disegni e fumetti creati a china e con gli acquarelli, per raccontare la vita a bordo della barca a vela, i panorami suggestivi del mediterraneo, ma anche i racconti legati alla cucina che fanno parte del libro 'Prezzemolo e vecchi nervetti'. C'è tutto questo alla Biblioteca Universitaria di Genova che, dal dall'1 settembre al 18 ottobre ospita 'Vivere a Fumetti', le storie disegnate di Davide Besana, illustratore, cartoonist, giornalista, scrittore, velista e cuoco. "La vela si disegna guardando direttamente le barche e non guardando le foto - spiega Besana -. Ero venuto qui per vedere la collezione che è al Galata, proprio per guardare come i pittori riuscivano a interpretare le barche e le onde prima della nascita della fotografia. Ma la vela si disegna navigando".

Un allestimento suggestivo, quindi, che vede le bacheche di stile ottocentesco animarsi di colori e disegni. In esposizione, infatti, ci sono centinaia di fumetti, ritratti di barche, diari di bordo, vignette, schizzi, appunti e i suoi manoscritti, piccoli capolavori composti da centinaia di tavole rilegate insieme e i poster di diversi libri che permettono, con un po' di pazienza, di ammirare l'intero volume con un solo colpo d'occhio. (ANSA).