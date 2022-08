Covid, in Liguria, calano ospedalizzati ma ancora due decessi

Ci sono 936 nuovi casi covid positivi in Liguria a fronte di 6.987 test tra antigenici e molecolari per un tasso di positività al 13,3%. Calano gli ospedalizzati che oggi sono 245, 11 in meno rispetto a ieri.

Stabili le Intensive (5). In calo ulteriore le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 7,147, 129 in meno rispetto a ieri. Due i deceduti: si tratta di due donne di 94 e 75 anni morte il 27 e 28 agosto a Sanremo e a Savona. (ANSA).