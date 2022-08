Auto va a fuoco sull'Aurelia a Quarto, intervengono Vvf

(ANSA) - GENOVA, 30 AGO - Intervento dei vigili del fuoco stamani sulla Aurelia a Quarto. Un'auto che stava passando ha preso fuoco: il proprietario è riuscito a parcheggiare e a mettersi in salvo, oltre che chiamare i pompieri. Non sono stati coinvolti altri veicoli: la strada è stata chiusa dalla Polizia Locale il tempo necessario allo spegnimento in sicurezza.

