Sciopero nazionale vigilanza privata, corteo a Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Anche la Liguria si è mobilitata per lo sciopero nazionale della vigilanza privata, oltre 200 lavoratori sono scesi in piazza a Genova. Presidio in prefettura poi corteo per il centro città. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il rinnovo del contratto scaduto ormai da 7 anni: "E' situazione drammatica in cui versano gli oltre 2000 addetti in Liguria e sono 100mila in Italia, il cui Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è scaduto da quasi 7 anni. Il mancato adeguamento del salario dei lavoratori e delle lavoratrici costituisce un elemento di estrema gravità: sono lavoratori e lavoratrici che quotidianamente garantiscono la sicurezza privata e pubblica, come ampiamente dimostrato dal lodevole impegno espresso durante l'intera fase dell'emergenza Covid ancora non del tutto finita", spiegano Nicola Poli (Filcams Cgil), Silvia Avanzino ( Fisascat Cisl) e Eugenio Iaquinandi ( Uiltucs). (ANSA).