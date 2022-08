Sampdoria senza gol, si pensa a Brekalo

La Salernitana ha schiantato la Sampdoria 4-0 (2-0) in una partita dominata per tutti i novanta minuti in cui i blucerchiati sono apparsi intimiditi e con poche idee. Presi due gol nei primi minuti, gli uomini di Giampaolono sono andati in tilt. Hanno avuto una reazione sul finire del tempo ma hanno sprecvato da pochi lìpassi la palla del possibile 1-2. Nella ripresa altri due gol subiti e poche possibilità di riscatto. Per Giampaolo un pericoloso passo indietro come ha spiegato dopo la gara affermando di avere assistito a una pessima esibizione dei suoi. Per trovare il gol, che manca da inizio campionato (mai la Samp aveva iniziato senza reti dopo tre giornate) si pensa a Brekalo ma la trattativa è difficile. Il problema del gol è legato alla solitudine in attacco di Caputo, alla difficoltà di Quagliarella a tenere il passo degli altri, alle precarie condizioni di Gabbiadini, reduce da un infortunio.