Per Spezia solo pari con Sassuolo, ma va bene così

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Finisce in pareggio la sfida tra Spezia e Sassuolo, ma sono i padroni di casa alla fine ad esultare. In dieci per l'ultimo quarto d'ora a causa del doppio giallo rimediato dal subentrato Ekdal, devono ringraziare Dragowski per una parata miracolosa su Defrel a tempo scaduto che permette alla squadra di Gotti di portare a casa almeno un punto. Si affrontavano due squadre in cerca di certezze, lo Spezia dopo la partita scialba al cospetto dell'Inter e il Sassuolo reduce dalla prima vittoria stagionale arrivata contro il Lecce. La partita è da subito godibile. Pinamonti che prova già al 5' ad entrare nell'immaginario neroverde provando un colpo di tacco al volo che Dragowski fa suo. Gotti inverte le mezzali e Bastoni sulla destra si rivela subito una scelta preziosa. Sua la sponda per Nzola al 10' che il centravanti in girata spara alta da buona posizione. Funzionano le catene di sinistra. Al 25' Kyriakopoulos va al tiro dopo un buon break sul connazionale Nikolaou, stoppato all'ultimo da un generoso Nzola a pochi metri dall'area piccola. Due minuti dopo il mancino di Dionisi viene premiato dal palleggio, che lo smarca quasi sul fondo: il cross per Frattesi è un invito a nozze. Schiacciata di testa del centrocampista e vantaggio Sassuolo. Dura poco però l'esultanza, perché tre minuti dopo l'azione dello Spezia è speculare. Sull'altra mancina c'è Reca al traversone, Erlic tocca per mandare fuori tempo Nzola ma non Bastoni, che irrompe e pareggia. Poi,sul primo calcio d'angolo del match, Ferrari alza il gomito sul volto di Hristov. L'arbitro Cosso viene richiamato al Var e decreta il rigore. Nzola spiazza Consigli e firma il 2-1. Ritmi alti anche nella ripresa, che però prende una piega decisa sin dai primi minuti. Al 5' l'incomprensione tra Dragowski e Caldara. Il portiere è in uscita alle spalle del difensore che segue il pallone, entrambi lo lasciano sfilare e Pinamonti a quel punto deve solo spingere in porta. L'episodio scardina le certezze dei padroni di casa che da quel momento riusciranno solo a difendersi, non senza affanni. Dragowski chiede scusa alla curva dei tifosi per la "papera", applausi per lui. (ANSA).