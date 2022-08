Marittimo sta male su nave cargo, soccorso da Capitaneria

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - La Guardia Costiera di Savona ha coordinato un'operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un marittimo colto da malore a bordo di una nave mercantile battente bandiera Singapore. E' successo nelle acque antistanti il porto di Vado Ligure. L'operazione ha avuto inizio alle ore 14 circa, quando la Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione, tramite 112 che la nave porta container 'Mimmi Schulte', proveniente dal Pireo e vicina al porto di Vado Ligure, richiedeva immediata assistenza per un membro dell'equipaggio. La Sala Operativa, stabilito un contatto con il 118 ha imbarcato sulla motovedetta CP863 un medico del Cisom .

Giunta in prossimità della nave e accertata la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza, la motovedetta ha proceduto al trasbordo e all'evacuazione medica del marittimo.

L'operazione di soccorso si è conclusa con il rientro della motovedetta CP863 nel porto di Savona e con il successivo affidamento del marittimo al personale medico del 118, per le cure del caso e il trasferimento presso il pronto soccorso.

