Liguria, tasso positività al 13,9%, ancora 2 decessi

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Lieve aumento degli ospedalizzati e delle Intensive, un tasso di positività al 13,9%, inferiore al dato nazionale a fronte di 3.521 test tra molecolari e antigenici che hanno evidenziato 490 nuovi casi di Covid In Liguria.

Oggi gli ospedalizzati sono 257, 3 in più rispetto a ieri, mentre le Intensive sono 8, una in più rispetto a ieri. Prosegue il calo progressivo delle persone in isolamento domiciliare che sono 7.238, 181 in meno rispetto a ieri.. Secondo i dati riportati nel quotidiano bollettino di Regione Liguria redatto in base ai dati flusso Alisa-Ministero, il 24 e 27 agosto si sono verificati due decessi: si tratta di un uomo di 96 anni e una donna di 72. Il totale dei morti da inizio pandemia è di 5.534. (ANSA).