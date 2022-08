Incendio devasta 4 mila mq di macchia nel savonese

(ANSA) - GENOVA, 28 AGO - Un incendio, che si è sviluppato in tarda mattinata sulla collina di Millesimo (Savona) ha distrutto oltre 4 mila metri quadri di macchia mediterranea. Sul posto sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco da Savona e da Cairo Montenotte. Il rogo è stato spenti ma è in corso la bonifica. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri del Nucleo Forestale. (ANSA).