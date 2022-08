Calcio: Pisa-Genoa 0-1

Il Genoa espugna anche Pisa dopo Venezia e balza al primo posto della classifica di serie B insieme all'Ascoli. La gara è stata decisa da uno splendido gol di Ekuban che al 28' ha anticipato il portiere in uscita e con un perfetto pallonetto lo ha superato. Perfetto anche l'assist di Coda, che non è andato a segno ma ha lavorato tanto in attacco. Buona la gara dei rossoblù che hanno dominato per quasi tutti i 90 minuti rischiando solo in un paio di occasioni. Molte le palle gol create e mancate per un soffio, un pò per la bravura del portiere pisano un pò per imprecisione. Blessin è contento anche se chiede ai suoi maggiore precisione nel possesso palla.